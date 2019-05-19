شركة "UBConnect" تفوز في تحدي "SAP.iO Rawabi"

وطن: فازت شركة "UBConnect" الناشئة والتي أسسها الريادي حافظ الزغيّر، بالمركز الأول في تحدي "SAP.iO Rawabi Startup 2019"، والذي نظمته شركة أس إيه بي (SAP) العالمية، بالتعاون مع مدينة روابي، حيث استمر على مدار سبعة أسابيع بمشاركة مجموعة من الشركات الناشئة الفلسطينية في الوطن والشتات، من خلال تقديمهم لأفكار إبداعية وحلول تكنولوجية فعالة في عالم الأعمال.

وأحرز الزغيّر المركز الأول في التحدي بعد تقدمه في مراحل مختلفة، تأهل خلالها للحصول على باقة من الامتيازات المتنوعة التي يقدمها صندوق " SAP.iO" الاستثماري، وبرامجه المختلفة التي تعمل على احتضان الشركات الناشئة وتسريع عملها وإرشادها.

وأعرب الزغيّر عن سعادته لفوزه في التحدي، واستعداده لتوظيف هذه الفرصة في تطوير شركته، شاكرا مدينة روابي على الدعم الدائم له وللرياديين الشباب والشركات الناشئة الفلسطينية.

وشكل التحدي باكورة التعاون والشراكة الاستراتيجية بين "SAP" ومدينة روابي، والذي هدفا من خلاله إلى اكتشاف الإبداعات الفلسطينية في مجال حلول الأعمال التكنولوجية، والمساعدة باحتضان وتسريع تطور الشركات الفلسطينية الناشئة، مما ينعكس إيجاباً بشكل استراتيجي على قاعدة "SAP" من العملاء ويخلق قيمة مضافة لهم.

وعبّرت أليكسا غورمان، نائبة الرئيس الأولى ومسؤولة برنامج "SAP.iO Foundries" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "متحمسون للعمل مع الشركة الناشئة الرابحة، ومساعدتها على التوسع والتطور بشكل أسرع من خلال تكنولوجيا الشركة وبرامجنا المختلفة في الإرشاد والاحتضان والاستثمار ضمن منظومة "SAP.iO".

ومن جانبها، أثنت ماريتا ميتشين، نائبة الرئيس الأولى للمهارات الرقمية في "SAP" جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على الإقبال الواسع الذي حظي به التحدي، فقد شارك ما يزيد عن 50 رياديّ أعمال، بأفكار وحلول إبداعية متميزة لمشاكل واقعية من عالم الأعمال.

وقالت ناديه سباعنه من مدينة روابي: إننا نعمل على خلق بيئة داعمة ومتكاملة، تمكّن الشركات الفلسطينية الناشئة ورياديي الأعمال من الوصول إلى الشركات العالمية والاستفادة من تجاربها وخبراتها وخدماتها، لافتة إلى أن هذا التحدي هو واحد بين العديد من المبادرات والمشاريع التي أطلقها المجمّع والتي يهدف من خلالها لتحقيق رؤيته المتمثلة في بناء بيئة إقليمية حاضنة للابتكار والريادة، ووجهة دائمة لأعمال شركات التكنولوجيا العالمية مثل "SAP"، والتي ستساعد في تأمين آلاف الوظائف في هذا القطاع المهم والذي يبدع فيه الكثير من الفلسطينيين الذين لا يحتاجون سوى للتمكين والفرصة من أجل إبراز نجاحاتهم، من خلال باقة من الخدمات التي توفرها مساحة العمل الإبداعي "كونيكت"، أو التنافس للحصول على التمويل الأساسي المتاح من خلال حاضنة أعمال وصندوق بادر، التابعين لمجمع روابي التكنولوجي الموجود في مدينة روابي.

وبدأ التحدي، بتقديم رياديي الأعمال الفكرة أوالحل الإبداعي أولاً عبر الإنترنت، حتى يتمكن خبراء "SAP" من تقييم أفكارهم وصقل حلولهم وتحديد فرص توسعهم، ودعيت الشركات الناشئة لاحقاً إلى ورشة عمل حصرية استمرت على مدى يومين في التفكير التصميمي وتخطيط الأعمال الإبداعي في حاضنة الريادة والأعمال "كونيكت" في مدينة روابي، ضمن مبادرة "Winnovate" وبدعم من "SAP".

وحكّم فريق "SAP.iO" أفكار وحلول الشركات الناشئة بشكل هدف من خلاله إلى إيجاد الشركة الناشئة ذات الحلول الأكثر واقعية وقدرة على التطبيق من ناحية التكنولوجيا والابتكار، والتي يقودها مؤسسون استثنائيون، ضمن المعايير التالية: قوة الفريق، حلول تلبي احتياجات العملاء، استخدام التقنيات الذكية والإمكانيات المستقبلية.

يشار إلى أن شركة "Systems, Applications & Products in Data Processing - (SAP)" العالمية، هي شركة برمجيات متعددة الجنسيات رائدة في مجال حلول الأعمال التكنولوجية، تصنع برمجيات الشركات لإدارة العمليات التجارية وعلاقات العملاء، ومقرها الرئيسي في ألمانيا ولها مكاتب إقليمية في 180 دولة.