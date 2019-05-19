السفارة تُكَذب ..ووطن تُؤكد ... وسؤال برسم الحقيقة لوزير الخارجية؟

وطن: نشرت وكالة "وطن" تقريراً صحفيا أمس بعنوان " سفير فلسطين في رومانيا يحدث أزمة "دبلوماسية" وغضباً أردنياً.. والخارجية الفلسطينية لم ترد".

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إذ تؤكد وطن أن التقرير بني بناءً على مصادر موثوقة في أطراف من الجالية الفلسطينية في رومانيا، وبعض العاملين في السفارة، ولم نلتفت أو نروج لأي خبر إسرائيلي في الصحافة الإسرائيلية كما تدعي السفارة حيث تواصلنا مباشرة مع وزارة الخارجية الفلسطينية والتي لم ترغب التعليق على الموضوع قبل نشر التقرير.

وعملاً بمبدأ حرية الرأي و التعبير وهو حق مكفول للجميع فإن وكالة وطن ارتأت ومن باب الشفافية والمهنية نقل الحقيقة كما هي بنشر بيان توضيحي صادر عن سفارة فلسطين في رومانيا، ورد لوطن وجاء كرد على التقرير.

وجاء في البيان الصادر عن سفارة دولة فلسطين برومانيا ما يلي :

سفارة دولة فلسطين في رومانيا تنظر بقلق بالغ للخبر المنشور في وكالة وطن بتاريخ 18 أيار، تحت عنوان "سفير فلسطين في رومانيا يحدث أزمة دبلوماسية و غضبا أردنيا"

سفارة فلسطين تكذب الخبر جملة و تفصيلا و تورد بعض الحقائق التي تفند الخبر

أولا: لا توجد أزمة دبلوماسية بين رومانيا و فلسطين، أما ما ورد في الخبر، حسب مصادر لوكالة وطن في رومانيا ما هو إلا إدعاء يراد به إضعاف الموقف الفلسطيني إزاء موضوع نقل السفارة الرومانية في إسرائيل من تل أبيب للقدس.

ثانيا: السفارة تكذب وجود أي غضب أردني أو عربي جراء تحركات سفير دولة فلسطين الأخ فؤاد كوكالي و سعيه لكسب موقف روماني شعبي و رسمي يرفض نقل السفارة للقدس المحتلة، في هذا الصدد السفير الفلسطيني يلقى الدعم الكامل من مجلس السفراء العرب و سفراء منظمة التعاون الإسلامي كما يقوم بصياغة الموقف الفلسطيني بعد التواصل و التنسيق مع سفراء الدول العربية و الإسلامية في بوخارست.

ثالثا: خبر المحادثة التي قامت بها السيدة فيوريكا دانشيلا رئيسة وزراء رومانيا مع السفير الإسرائيلي في بوخارست، لتعيد التأكيد على قراراها بنقل السفارة و اتهامها للسفير الفلسطيني بالمضلل، خبر نشرته صحيفة إسرائيل هيوم، للآن لم يتم تأكيد الخبر من مكتب رئيسة الوزراء، هذا يعني أن الخبر كاذب و ملفق و أن من نقل الخبر لوكالة وطن، مستندا بذلك على أخبار إسرائيلية، أراد خلق بلبلة داخل الجالية الفلسطينية في رومانيا و أمام الوسط الدبلوماسي العربي.

رابعا: السفارة الفلسطينية أصدرت بيان أشارت فيه عن فحوى محادثات السفير مع دراغنيا لعدم تلميحه في بيانه عن الحديث عن موضوع نقل السفارة في محادثاته مع السفير الفلسطيني، على إثر بيان السفارة عاد ليفيو دراغنيا و إعترف لوكالة أنباء "شتير بي سورسي" أنه بالفعل تم الحديث عن موضوع نقل السفارة.

نورد لمتابعي وكالة وطن نص التصريح و لإطلاع الرأي العام في فلسطين مصدر مسئول و بالاسم :

"قلت لسفير دولة فلسطين: وزارة الخارجية الرومانية أنهت دراسة حول جدوى نقل السفارة للقدس. بعد ذلك تم تقديم الدراسة للجهات المختصة في السياسة الخارجية و الأمن للموافقة عليه، آخذين بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في عملية السلام في الشرق الأوسط يتم تحديث الدراسة".

سفارة دولة فلسطين في رومانيا تنظر بقلق إزاء التضليل المتعمد الصادر عن مصادر في رومانيا و تعتبر أن ذلك من شأنه الإساءة للسفارة الفلسطينية و للموقف الفلسطيني في رومانيا من جهة و لعلاقات الأخوة مع الشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية من جهة ثانية.

السفارة تنبه من مغبة الانزلاق خلف الأخبار الكاذبة "فيك نيوز" أخبار تتفنن الصحافة الإسرائيلية في إصدارها، و تعرب عن استعدادها في أي وقت للرد على تساؤلات الأخوة الصحفيين في فلسطين لنقل الخبر الصحيح حول نشاط السفارة و اتصالات سفير فلسطين في بوخارست الرسمية و الشعبية و الأكاديمية الهادفة للدفاع عن الموقف الفلسطيني الرافض لنقل السفارة الرومانية لمدينة القدس.

وعليه فإننا في وطن، نطالب وزير الخارجية رياض المالكي ووزارة الخارجية إصدار بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى من اتصالات واجتماعات بين السفير الفلسطيني في رومانيا ورئيس الحزب الحاكم في رومانيا، ومدى انعكاس ذلك على موضوع نقل السفارة الرومانية إلى القدس المحتلة ! سؤال برسم الاجابة والحقيقة لوزير الخارجية.