كشف ملابسات سرقة 50 راس من الغنم في الخليل

رام الله- وطن: كشفت الشرطة اليوم، ملابسات عدة جرائم سرقة طالت عدد من مربي الأغنام في مناطق مختلفة من محافظة الخليل.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها الشرطة من قبل عدد من مربي الأغنام مفادها قيام مجهولين باقتحام حظائر الأغنام الخاصة بهم وسرقة خمسين رأس من الغنم ليلا، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة الفاعل".

وأضاف البيان بانه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسارح هذه الجرائم، قادت التحريات شرطة المباحث العامة الى ثلاثة اشخاص مشتبه بهم بعملية السرقة، حيث تم القاء القبض عليهم وضبط جزء من المسروقات بحوزتهم والتحفظ عليها .

هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه بهم الثلاثة مدة 24 ساعة واحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .