ضباط الإسعاف والطوارئ في الهلال يبدأون الإضراب المفتوح عن العمل

رام الله- وطن: أعلنت نقابة الإسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر شروعها بالاضراب المفتوح ابتداء من اليوم، جراء فشل الحوار مع إدارة جمعية الهلال بشان مطالبهم.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم، "لقد قمنا في الفترة الاخيرة بالالتزام بدعوة وزير العمل الفلسطيني بفتح باب الحوار وايقاف كافة الاجراءات التصعيدية من قبل ضباط الاسعاف على ان تلتزم ادارة الجمعية بإلغاء كافة الإجراءات التصعيدية والتعسفية تجاه العاملين والزاما منا بدعوة وزير العمل الدكتور نصري ابو جيش والتزاما منا بالمادة 62 من قانون العمل الفلسطيني للبدء بجلسات الحوار،ى توجهنا بقلوب صافية لايجاد حلول لكن للأسف لم نجد من إدارة الجمعية في جلسة الحوار اي بوادر لايجاد حلول بل لا تزال ترفض الالتزام بالقانون وإلغاء الإجراءات التعسفية من قبلها وبعد النقاش معهم في وزارة العمل من قبلنا ومن قبل ممثلي وزارة العمل ودعوتهم لإلغاء كافة الاجراءات التعسفية والبدء بحوار بناء ورفضهم وتهربهم تم فض الجلسة والعودة للخطوات التصعيدية وعليه تقرر البدء في الاضراب المفتوح والشامل عن العمل مع تواجد الطواقم بمراكز العمل ابتداء من اليوم (19-5-2019) الساعة الثالثة مساء".

وحملت النقابة "إدارة الجمعية كافة المسؤولية عن فشل الحوار بعدم التزامها بالقانون الفلسطيني وعدم استجابتها لوزارة العمل بالحوار البناء".