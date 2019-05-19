برشلونة ينهي موسمه بتعادل "باهت"

وطن: أنهى نادي برشلونة موسمه في الدوري الإسباني بتعادل "باهت" أمام مستضيفه إيبار، في الجولة الأخيرة من البطولة، كما حجز قائد الفريق ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.

وتعادل برشلونة بنتيجة 2-2 أمام إيبار، لينهي الموسم برصيد 87 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني، و19 نقطة عن غريمه ريال مدريد الثالث.

وحسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سباق الحذاء الذهبي الأوروبي بشكل كبير، بعد أن سجل هدفي فريقه في اللقاء، ليصل للهدف رقم 36 في صدارة هدافي الدوري، بفارق 4 أهداف عن الفرنسي كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي.

وسيتعين على مبابي تسجيل 4 أهداف في المباراة الأخيرة لفريقه باريس سان جرمان الأسبوع المقبل، ليعادل رقم ميسي، ويتناصف الحذاء الذهبي، وهو أمر مستبعد.

وقدم برشلونة مباراة "باهتة" نسبيا، بسبب التركيز على مواجهة نهائي الكأس أمام فالنسيا الأسبوع المقبل.

وتخلف برشلونة بفارق 6 نقاط عن عدد نقاطه التي حققها الموسم الماضي، وحقق أقل من 90 نقطة للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، الذي خسر فيه اللقب لصالح أتلتيكو مدريد.