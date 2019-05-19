تلفزيون يتحدث العربية

وطن: أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس عن أول شاشة تلفزيون معززة بخدمة الدعم الصوتي باللغة العربية.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن الشاشة الجديدة تتضمن مزايا عديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي المرتبطة مع منصة ThinQ، والتي تستخدم خوارزمية تعمل على تحليل مصدر المحتوى.

ومع خاصية التعرف الصوتي باللغة العربية الفصحى يمكن للمستخدم الحصول على جميع الإجابات بمنتهى السهولة، فكل ما عليه هو التحدث لجهاز التحكم الخاص بالتلفاز وإعطائه الأوامر دون الحاجة لاستخدام أية أجهزة إضافية، ليتمكن التلفاز إثر ذلك ومن خلال فهم سياق الكلام وتحليل الأوامر من الاستجابة للاستعلامات والاستفسارات الأكثر تعقيدا وتلبيتها.

ويمكنك من خلال جهاز التحكم إعطاء أوامر صوتية لتتحكم بالتلفاز عن بعد، والبحث عن المحتوى وتصفح القنوات التلفزيونية وتغييرها، وتعديل مستوى الصوت وضبط الإعدادات.

كما يتيح جهاز التحكم من إل جي في حال ارتباطه بأجهزة منزلية أخرى في المنزل التحكم بها أيضا، إذ يمكن تشغيل مكيفات الهواء والغسالات وأنظمة الإنارة وغيرها.

وتستخدم الشاشة معالج مركزي خاصة لتحليل اللغات NLP، بحيث يستطيع التعرف على اللهجات أيضا إذ يدعم اللهجة السعودية والإماراتية حاليا، وسيتم إصدار تحديثات تتضمن اللهجة المصرية مع نهاية العام.

كما تدعم الشاشة اللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والروسية وغيرها.

وسيتم طرح الشاشة في الإمارات صيف العام الحالي.