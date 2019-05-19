القدس: الاحتلال يصادر عشرات الطرود الغذائية

رام الله- وطن: أفاد مسؤول العلاقات العامة والاعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، بأن قوات الاحتلال صادرت عشرات الطرود الغذائية المخصصة للعائلات المستورة في القدس.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال صادرت عشرات الطرود الغذائية ضمن حملة "رمضان الخير والتمكين" تحت شعار "انتماء يتنامى وعطاء يتأتى" أطلقتها "صندوق وقفية القدس".

وقال إن الاحتلال احتجز الطرود عدة ساعات في حي وسوق المصرارة (قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب العامود)، ومنع توزيعها كما كان مقررا، ثم صادرها.