خلال إفطار "الياسمين" الخيري.. عمر الأمين يدعو عبر وطن للتبرع للجمعية

رام الله- وطن- بدر أبو نجم: دعا رئيس مجلس إدارة جمعية الياسمين الخيرية عمر الأمين عبر وطن إلى التبرع للجمعية من قبل كافة أطياف المجتمع الخاصة والعامة للنهوض بدورها في رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة حتى يتم دمج ورعاية أكبر عدد منهم في المجتمع.

جاء ذلك خلال مائدة إفطار الياسمين الخيري الرابع عشر الذي أقامته الجمعية اليوم الأحد في رام الله، وحضره العديد من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال.

وتخلل الإفطار جمع تبرعات قدمها رجال أعمال وشخصيات رسمية وأهالي أطفال في الجمعية ومواطنين.

وقال الأمين لوطن إن الجمعية ترعى أكثر من 120 طفلاً من ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد.

وأضاف أن الجمعية بحاجة إلى مصاريف عالية تتكبدها شهرياً بحوالي 200 ألف شيكل، حيث أن هذا الإفطار يعتبر مشروعا خيريا حتى نستطيع أن نغطي نفقات الجمعية بشكلً كاملٍ ومتواصل، ونلبي الخدمة الملقاة على عاتقنا تجاه الأطفال من ذوي الاعاقة الذهنية والتوحد.

وأوضح أن "الجمعية يوجد لديها اليوم 120 طفلاً من ذوي الاعاقة نقدم لهم خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق على مدار العام، لكن هناك حوال 700 حالة على لائحة الإنتظار".

وأعرب الأمين عن أمله ببناء طابقين كصدقة جارية حتى يتم إدماج أكبر عدد ممكن من الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد.

وأشار إلى أن الجمعية نجحت في دمج العديد من الأطفال في المدارس الخاصة، املاً بفتح مدرسة خاصة في جمعية الياسمين تختص في صعوبات التعلم.

وأضاف: اليوم يوجد حوالي 600 شخصية من رجال الأعمال في قاعة الإفطار الجماعي التي نظمتها الجمعية يرعون ويمدون الجمعية بالنفقات التشغيلية، بالإضافة إلى كفالة الأطفال من ذوي الاعاقة منذ أكثر من 10 سنوات.

من جهتها، قالت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام لوطن إن جمعية الياسمين الخيرية من الجمعيات الناجحة لأن القائمين عليها كانوا من أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة وهم ذو خبرة لوضع الخطط لأنهم على إطلاع بما يحتاجه الأطفال من ذوي الإعاقة.

وأوضحت غنام أن مثل تلك الجمعيات والتي نحن بحاجة لها تكون بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومع كل الجهات ذات الاختصاص.

ونوهت غنام إلى أنها على إطلاع دائم بما تقوم به جمعية الياسمين الخيرية من أعمال ونحن فخورين بهذه الأعمال.

وناشدت غنام عبر وطن القطاع الخاص، والأفراد المقتدرين بأن يكونوا دائماً بجانب الجمعية والمحتاجين.

ومن أهداف الجمعية:

- خدمة وتأهيل وتطوير مهارات الأطفال ذوي الاعاقة من فئة الإعاقة الذهنية

- العمل على إنشاء مراكز متخصصة بتأهيل الأطفال ذوي االاعاقة

- المحافظة على الحقوق الأساسية ذوي الاعاقة والدفاع عنها

- القيام على تأسيس المشاريع الإنتاجية بمشاركة ذوي الاعاقة

-العمل على تدريب وتشغيل ذوي الاعاقة

- القيام بدراسات ميدانية ومسوحات اجتماعية لذوي الاعاقة وجمع المعلومات اللازمة وتصنيفها لتقديم المساعدة اللازمة اقتصاديا" إن أمكن.

- فتح آفاق للتعامل والتعاون مع جمعيات خيرية محلية ودولية لتطوير عمل الجمعية

- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق مبدأ الإندماج التام لذوي االاعاقة في المجتمع والعمل على تنفيذها.