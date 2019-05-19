الإدارة الأمريكية تؤجل إعلان صفقة القرن كاملة ومؤتمر في البحرين أولى خطواتها

رام الله- وطن: قررت الإدارة الأمريكية تأجيل الإعلان عن صفقة القرن كاملة، وأعلنت عن الخطوة الأولى للصفقة من خلال مؤتمر دولي في البحرين أواخر حزيران القادم.

وذكرت صحيفة القدس نقلا عن مصادر مطلعة قولها ان الإدارة الأميركية قررت تأجيل صفقة القرن حتى إشعار آخر، وان التركيز سيكون حاليا على الجانب الاقتصادي، وهو ما أكده للصحيفة أيضا جاريد كوشنر.

وأضافت أن البيت الأبيض سيصدر بيانا بهذا الشأن خلال ساعات.

يأتي ذلك في وقت ذكر فيه البيت الأبيض في بيان، اليوم الأحد 19 مايو / آيار أنه: "سيتم عقد ورشة اقتصادية دولية في البحرين في أواخر يونيو / حزيران المقبل، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذا يعد جزء أول من خطة سلام الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، حسبما نقلت "رويترز": "مؤتمر السلام من أجل الرخاء في البحرين يعقد يومي 25 و26 يونيو / حزيران المقبل، يستهدف حشد دعم من الاستثمارات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها اتفاق سلام في الشرق الأوسط".

وأضاف البيت الأبيض: "من المتوقع مؤتمر البحرين بمشاركة حكومة، ومنظمات مجتمع مدني، ورجال أعمال".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن خطة لتسوية القضية الفلسطينية وفق ما أطلق عليه تسمية "صفقة القرن" التي أعلن الفلسطينيون عن رفضهم لها، كونها منحازة تماما للاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني خروجاً على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس منطقة محتلة من قبل "إسرائيل" ولا يجوز المس بطابعها القائم قبل الاحتلال أو تغيير وضعها الجغرافي تاريخيا والسكاني أيضا.