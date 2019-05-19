نقابة المحامين تعلن نتائج امتحان المزاولة.. الشلة لوطن: من لم يحالفهم الحظ سيتقدمون لامتحان المزاولة في اكتوبر

رام الله- وطن: أعلنت نقابة المحامين، اليوم، نتائج امتحان المزاولة لمنهة المحاماة في الضفة الغربية.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين رئيس لجنة التدريب فيها أمجد الشلة لـوطن، إن 1373 محامٍ في الضفة تقدموا لامتحان مزاولة مهناة المحاماة، حيث نجح منهم 1010 محامين، وغاب عن الامتحان 135 محامٍ، بينما لم يحالف الحظ 228 محامٍ.

وأضاف الشلة: نبارك للناجحين ونتمنى حظاً اوفر لغير الناجحين في الدورة القادمة في شهر اكتوبر.

وأوضح أن الناجحين سيتقدمون بعد عيد الفطر للامتحان الشفوي، ومن يجتازه سيتقدم لحلف اليمين في النقابة ويبدأ المزاولة رسمياً، بينما من لم ينجح في الامتحان الشفوي القادم، بإمكانه الالتحاق بالامتحان الشفوي في أكتوبر القادم.

وأكد الشلة أن عدد المحامين المنضويين تحت لواء نقابة المحامين يتجاوز عددهم تقريبا 10 آلاف محامٍ في الضفة الغربية، بينما يبلغ عدد المحامين المزاولين فعليا امام المحاكم ويحق لهم الترافع 4700 محامٍ.

وبيّن أن المحامي المزاول هو الذي يحق له المثول والترافع امام المحاكم، اما المحامي غير المزاول هو عضو في نقابة المحامين لكن لايحق له الترافع امام المحاكم لانه يكون ملتحقا بوظيفة عامة او خاصة مثل المستشارين القانونيين في المؤسسات، وغيرهم.