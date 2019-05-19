الاحتلال يستعد لمنع الاعتكاف.. عشرات الآلاف يؤدون "العشاء" و"التراويح" بالأقصى

رام الله- وطن: شارك عشرات الآلاف من المصلين من القدس وخارجها، الليلة، بصلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح"، في المسجد الأقصى المبارك، فيما تستعد قوات الاحتلال لمنع اعتكاف المصلين.

وقالت مصادر محلية: إن مئات المصلين تناولوا افطارهم في باحات المسجد، كما تشهد اسواق القدس في البلدة القديمة حركة تجارية واسعة ونشطة، في حين دفع الاحتلال بتعزيزاته الى البلدة القديمة ومحيطها، وانتشر بشكل لافت في باحة باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة) لمنع تجمع الشبان وإحباط أي فعاليات رمضانية في المكان.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى منتصف الليلة الماضية وأخرجت بالقوة مئات المصلين المعتكفين فيه.