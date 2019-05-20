محكمة الاحتلال تقدم لائحة اتهام ضد زكريا الزبيدي

وطن: قدمت محكمة الاحتلال العسكرية لائحة اتهام بحق عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة قررت عدم الكشف عن بنود الاتهام والتعامل معها تحت بند السرية.

واعتقل الزبيدي في شباط الماضي من مدينة رام الله وخضع لتحقيق مكثف لدى جهاز الشاباك الإسرائيلي.

وأفادت قناة "كان" العبرية انه من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد القيادي السابق في "كتائب الأقصى" زكريا الزبيدي حول نشاطه خلال الانتفاضة الثانية في صفوف كتائب شهداء الاقصى.

وكان الزبيدي قد حصل على "اعفاء" بعدم ملاحقته من اسرائيل بموجب اتفاق وقع بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال.