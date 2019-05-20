الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ جيش الاحتلال اعتقل 8 مواطنين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة، وعُرف منهم:

1. الأسير المُحرَر عبد الهادي أبو عيشة من منطقة دائرة السير بمدينة الخليل.

2. الأسير المُحرَر إبراهيم عبد الرازق من قرية تياسير شمال شرق طوباس.

3 غازي محمد أبو علي- كفر مالك شرق رام الله

4 قصي جرادات- سيلة الحارثية غرب جنين

5. ضياء محمد إسماعيل ارزيقات- تفوح غرب الخليل