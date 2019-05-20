مجدلاني لوطن: مؤتمر البحرين تصفية للقضية ولن يشارك به سوى العملاء من العرب

رام الله - وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني ان مؤتمر البحرين الذي جرى الاعلان عن عقده، خلال الايام القليلة المقبلة لن يشارك به سوى العملاء من العرب.

وشدد مجدلاني لوطن على ان مؤتمر البحرين المزمع عقده هو تصفية للقضية الفلسطينية.

وكان البيت الأبيض قد اعلن في بيان صحفي امس الأحد أنه: "سيتم عقد ورشة اقتصادية دولية في البحرين في أواخر يونيو / حزيران المقبل، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذا يعد جزء أول من خطة سلام الشرق الأوسط.

واوضح ان "مؤتمر السلام من أجل الرخاء في البحرين يعقد يومي 25 و26 يونيو / حزيران المقبل، يستهدف حشد دعم من الاستثمارات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها اتفاق سلام في الشرق الأوسط".

واكد مجدلاني ان ما طرح مؤخرا حول عقد مؤتمر اقتصادي في البحرين في اطار صفقة القرن هو بمثابة التعامل مع القضية الفلسطينية كملف عقارات وهذا الامر مرفوض ، مضيفا ان استضافة البحرين لهذا المؤتمر هو طعن في ظهر الفلسطينيين وخروج عن قرارات الاجماع العربي ، وتصفية للقضية الفلسطينية.