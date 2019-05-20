فيديو | اشتية: لم يتم استشارتنا بأي شأن متعلق بمؤتمر البحرين أو غيره

رام الله- وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أنه لم يتم استشارة الفلسطينيين بمؤتمر البحرين الدولي الذي أعلنت الولايات المتحدة عقده أواخر حزيران القادم، كخطوة أولى من صفقة القرن.

وقال اشتية خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، "لم يتم استشارتنا بأي شأن متعلق بأي مؤتمر اقتصادي".

وأضاف: الحل السياسي المقبول لدينا يتمثل بإنهاء الاحتلال ووفقا للشرعية الدولية فقط، ولا نخضع للابتزار ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال.

وكان البيت الأبيض، أعلن أن "مؤتمر السلام من أجل الرخاء في البحرين يعقد يومي 25 و26 يونيو / حزيران المقبل، يستهدف حشد دعم من الاستثمارات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها اتفاق سلام في الشرق الأوسط"، متوقعاً مشاركة حكومية، ومنظمات مجتمع مدني، ورجال أعمال.

وبخصوص عمل الحكومة، قال اشتية إن الحكومة بدأت عملها وفقاً لخطة الـ100 يوم، مشيراً إلى أن ملامح الخطة تتمثل في تشجيع الزراعة والسياحة، والحد من الفقر والبطالة، وخلق مشاريع تنموية، وصون الحريات العامة، ودعم المرأة.

وأضاف أن الخطة تستند أيضاً إلى الانفكاك عن الاحتلال من خلال وقف التحويلات الطبية، وتعزيز المنتج الوطني، والتوجه للتنمية بالعناقيد من خلال التخطيط الاقتصادي الشامل.

وأعلن عن توفير الحكومة قرض بمبلغ 50 مليون دولار لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء مع إمكانية شراء الكهرباء من الاردن.