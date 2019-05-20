التربية: من سدد أقساط العام الحالي مسجل تلقائيا للعام القادم

وطن: اكد مدير التربية والتعليم في محافظة رام الله البيرة باسم عريقات ان " كل طالب في المدارس الخاصة قام بتسديد المستحقات المالية للعام الدراسي الحالي مسجل تلقائيا للعام القادم."

وأضاف عريقات ان الوزارة "مستعدة للنظر في اي شكاوى في هذا الصدد." تصريحات عريقات جاءت في رده على أسئلة أهالي طلبة مدارس الفرندز الذين نظموا وقفة احتاجية السبت الماضي احتجاجا على استمرار الأزمة بين العاملين والإدارة، حيث قال عريقات "الدفع المسبق ممنوع حسب قانون التربية ولا يجوز للمدرسة ان تطلب ذلك من الأهالي" مضيفاً ان المسألة يجب ان تكون باختيار الاهل لا الفرض.

وكان عشرات الأهالي قد اعتصموا السبت الماضي احتجاجاً على تفاقم الخلاف بين إدارة المدارس ولجنة العاملين في المدارس حول المستحقات التي يكفلها القانون. وطالب الأهالي خلال الوقفة الاحتجاجية ان لا يكون حل الازمة على حساب الاهل ماليا ولا على حساب الطلاب دراسيا وان أسس الحوار بين الإدارة والعاملين يجب ان تكون قائمة على التفاهم وعدم التعنت وعدم التصعيد، والرجوع الى القانون والانظمة المعمول بها فيما يخص حقوق المعلمين والعاملين، مشددين على ضرورة الحوار بين الادارة والعاملين.

وفي مسعى للخروج من الازمة عرض مدير التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة ان تكون المديرية جزءا من عملية الحوار والتفاوض التي ترعاها وزارة العمل، وبوجود ممثلين عن مجلس اولياء الأمور. وفي نهاية الوقفة الاحتجاجية أكد الأهالي ان اضراب العاملين هو وسيلة وليس غاية وان ما تبقى من وقت في السنة الدراسية لا يسمح باي اضرابات جديدة، وان المفاوضات ليس غاية وانما وسيلة ولا يجوز ان تكون الى ما لا نهاية.

كما دعم الأهالي مبادرة وزارة التربية والتعليم لحل الازمة من خلال تشكيل لجنة مكلفة برعاية المفاوضات ومساعدة الفرقاء على جسر الهوة بينهم لغايات الوصول الى حل عملي لا ينتقص من حقوق العاملين ولا يؤثر على وضع المدرسة.

وأوصى المحتجون بوضع اطار زمني لا يتجاوز مدة اسبوع للوصول الى اتفاق وتوقيعه للانهاء الازمة، وطالبوا مجلس الامناء القيام بدوره القانوني والمؤسسي وان يتحمل مسؤولياته التي نص عليها القانون ولوائح المدرسة للاشراف على المدرسة واداراتها. كما اوصى المحتجون بضرورة صياغة رسالة الى الجهات المشرفة على مدارس الفرندز للتذكير بهوية المدرسة الوطنية وللمطالبة بتفعيل انظمة المدرسة القائمة على القانون ومبادئ الكويكرز والمتعلقة بالاحترام والبساطة والنزاهة والتعاون واحترام حرية التعبير والعلم كقيمة إنسانية، وتوزيع الأدوار والمسؤليات بين كافة الجهات المسؤولة في المدرسة ضمن مفاهيم الشراكة والتعاون.

وكان العاملون في مدارس الفرندز قد اعلنوا عن خطوات تصعيدية تسببت بتعطيل الدراسة في المدارس وكان اخرها الاضراب الشامل الأسبوع الماضي احتجاجا على رفض الإدارة لمطالبهم النقابية وسياسة التسويف والمماطلة في الحوار.