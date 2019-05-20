الاحتلال يصدر 20 قراراً إدارياً بحق أسرى من الخليل منذ بداية الشهر الجاري

رام الله- وطن: قال مركز إعلام الأسرى إن سلطات الاحتلال أصدرت 20 قراراً إدارياً بحق أسرى من محافظة الخليل منذ بداية الشهر الجاري، وهم:

1. معاذ أحمد فرج الله، الخليل، تمديد إداري للمرة الرابعة لمدة 4 شهور .

2. سليم يوسف رجوب، الخليل، تمديد إداري للمرة الرابعة لمدة 4 شهور .

3. وجدي عاطف عواودة، الخليل، تمديد إداري للمرة الرابعة لمدة 3 شهور .

4. يوسف أحمد نصار، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .

5. أيمن محمد جرادات، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .

6. منذر نظمي الجمل، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .

7. رياض عدنان أبو عيشة، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .

8. محمد أحمد أبو فنونة، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .

9. عبد العزيز وليد سويطي، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .

10. جبريل شاهر الأطرش، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 6 شهور .

11. علاء موسى زعاقيق، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .

12. رامي زيدان كسار، الخليل، تمديد إداري للمرة الثانية لمدة 4 شهور .

13. أنس أمين رصرص، الخليل، تمديد إداري للمرة الثانية لمدة 6 شهور .

14. شادي ادريس النجار، الخليل، تمديد إداري للمرة الثانية لمدة 6 شهور .

15. مالك محمد أبو عيشة، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 4 شهور .

16. حسن يُسري الحروب، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 4 شهور .

17. حسان زياد عواد، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 6 شهور .

18. أحمد نصري صبارنة، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 4 شهور .

19. حماد أحمد أبو ماريا، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 6 شهور .

20. عمار علي قواسمة، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 3 شهور .