الاحتلال يصدر 20 قراراً إدارياً بحق أسرى من الخليل منذ بداية الشهر الجاري
رام الله- وطن: قال مركز إعلام الأسرى إن سلطات الاحتلال أصدرت 20 قراراً إدارياً بحق أسرى من محافظة الخليل منذ بداية الشهر الجاري، وهم:
1. معاذ أحمد فرج الله، الخليل، تمديد إداري للمرة الرابعة لمدة 4 شهور .
2. سليم يوسف رجوب، الخليل، تمديد إداري للمرة الرابعة لمدة 4 شهور .
3. وجدي عاطف عواودة، الخليل، تمديد إداري للمرة الرابعة لمدة 3 شهور .
4. يوسف أحمد نصار، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .
5. أيمن محمد جرادات، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .
6. منذر نظمي الجمل، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .
7. رياض عدنان أبو عيشة، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .
8. محمد أحمد أبو فنونة، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .
9. عبد العزيز وليد سويطي، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .
10. جبريل شاهر الأطرش، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 6 شهور .
11. علاء موسى زعاقيق، الخليل، تمديد إداري للمرة الثالثة لمدة 4 شهور .
12. رامي زيدان كسار، الخليل، تمديد إداري للمرة الثانية لمدة 4 شهور .
13. أنس أمين رصرص، الخليل، تمديد إداري للمرة الثانية لمدة 6 شهور .
14. شادي ادريس النجار، الخليل، تمديد إداري للمرة الثانية لمدة 6 شهور .
15. مالك محمد أبو عيشة، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 4 شهور .
16. حسن يُسري الحروب، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 4 شهور .
17. حسان زياد عواد، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 6 شهور .
18. أحمد نصري صبارنة، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 4 شهور .
19. حماد أحمد أبو ماريا، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 6 شهور .
20. عمار علي قواسمة، الخليل، أمر إداري جديد لمدة 3 شهور .