بنك الإسكان يساهم في صندوق منح ذوي الإعاقة في جامعة النجاح الوطنية

نابلس- وطن: ساهم بنك الاسكان في صندوق المنح الدراسية للطلبة من ذوي الإعاقة في جامعة النجاح الوطنية، علماً بأن الصندوق يهدف إلى توفير منح دراسية كلية أوجزئية لهذه الفئة، أو للطلبة ممن أولياء أمورهم من ذوي الاعاقه.

وقد أنشئ هذا الصندوق ضمن مشاريع مكتب رعاية الطلبه ذوي الاعاقه في الجامعة، وهو أحد المرافق التي تم إضافتها إلى مجموعة المرافق الجامعية، وذلك لتقديم الخدمات والتوعية والثقافة الخاصة بأصحاب الحاجات الخاصة وأهاليهم، علما ان المسجلين في الجامعة في هذا العام 147 حاله منها حالات بصريه، اعاقة حركية، حالات اعاقه سميعة، اضافه إلى حالات ممن أولياء أمورهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويركز المكتب في عمله على العديد من القضايا الحقوقية لأصحاب الإعاقة، كما أنه يشدد على الحق في التعليم عامة، والتعليم العالي خاصة، وذلك من باب رؤيته بأن فتح باب التعليم على مصراعيه يعد أحد أهم القضايا التي إذا تحققت ستعمل على تغيير واقع هذه الفئة.

هذا وتأتي مساهمه بنك الاسكان من واقع حرص البنك على المساهمة الفعالة بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وحرصه على اتمام المسيرة التعليمية لكل الطلبة تحت أي ظرف كان، كما أن بنك الاسكان يوجه عناية في دعم ذوي الإعاقة، وذلك بهدف مساعدتهم في ابراز قدراتهم ومواجهة كافة التحديات والصعوبات.