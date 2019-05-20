اتهام زكريا الزبيدي وبرغوث بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب رام الله

وطن: اتهم جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك) عضو المجلس الثوري لحركة فتح، زكريا الزبيدي، بتنفيذ عملية إطلاق نار صوب حافلة للمستوطنين بالقرب من رام الله.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الزبيدي أتُهم بالوقوف خلف عدد من العمليات، والتخطيط لعملية إطلاق نار صوب حافلة كانت بطريقها لمستوطنة "بساغوت"، في كانون الأول/ديسمبر 2018 بحسب مزاعم "الشاباك".

ويدعي "الشاباك" إن عملية إطلاق واستهداف الحافلة فشلت بسبب سوء الأحوال الجوية، كما زعم أنه في الليلة التي تم فيها القبض على الزبيدي والمحامي طارق برغوث، في شباط/فبراير الماضي، كانا يستعدان لتنفيذ هجوم آخر

وبحسب الاذاعة الاسرائيلية الرسمية "كان"، فسيتم محاكمة الزبيدي أيضا على مشاركته في عمليات فدائية نفذت خلال الانتفاضة الثانية .

ووفقا لتحقيق "الشاباك"، فقد استخدم الزبيدي وبرغوث مركبة تلقاها الزبيدي كجزء من وظيفته في هيئة الأسرى.

واعتقلت قوات الاحتلال في نهاية شباط/فبراير الماضي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، زكريا الزبيدي، ومحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، طارق برغوث، بعد اقتحام مدينة رام الله.