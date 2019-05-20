مصرف الصفا "الإسلامي" يرفع ايرادته بنحو 70%..و يحقق معدلات نمو ملحوظة في مؤشراته المالية خلال عامين‬

رام الله - وطن: رغم حداثة مصرف الصفا الإسلامي، أحدث البنوك الإسلامية في فلسطين، استطاع المصرف أن يحقق إنجازاً ونمواً ملحوظاً في مؤشراته المالية خلال عامين، رغم الظروف والتحديات الصعبة التي يشهدها القطاع المصرفي.

وبينت المؤشرات المالية للمصرف أنه تمكن من تحقيق معدلات نمو ملحوظة في محفظة التمويل ما نسبته 64%؛ حيث ارتفعت لتصل إلى 87 مليون دولار في نهاية العام 2018 مقارنة مع نهاية العام 2017 التي بلغت حوالي 53 مليون دولار أمريكي، مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.

كما حققت ودائع العملاء نمواً بنسبة 126%، حيث بلغت حوالي 83.5 مليون دولار في نهاية العام 2018، بينما بلغت حوالي 37 مليون دولار في نهاية العام 2017. ورغم حداثة تأسيس المصرف فقد بلغ اجمالي ايرادات المصرف حوالي 4 مليون دولار في نهاية العام 2018 مقارنة بـ2.4 مليون دولار في نهاية العام 2017. بنسبة نمو تصل إلى 67%.

وعلى ضوء التوجهات الإستراتيجية للمصرف بالتوسع والإنتشار في باقي محافظات الوطن وتملك مقرات الفروع فقد تملك المصرف فروعه الجديدة التي تم افتتاحها خلال العام 2018 في كل من مدينتي جنين والبيرة والتي أدت إلى ارتفاع في قيمة الأصول المملوكة للمصرف بشكل ملحوظ. حيث نما إجمالي موجودات البنك بنسبة 30% لتصل إلى 166 مليون دولار بنهاية 2018، مقارنة مع 127.5 مليون دولار بنهاية 2017.

وتأتي هذه المؤشرات المالية التي استعرضها المصرف تحقيقاً لرؤيته التي تبناها مجلس الإدارة ضمن خطته الاستراتيجية وخطة عمله للسنوات الخمس القادمة والتي تتمحور حول: بناء قاعدة متينة من العملاء، توفير خدمات ومنتجات مصرفية منافسة، تطوير كفاءة وفعالية أداءالمصرف، تنمية الشراكات وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتطوير محفظة مصرفية ذات عوائد مجزية مرضية للمساهمين. علماً أن المصاريف التشغيلية في كافة المؤسسات المالية تكون عالية عند تأسيس أي كيان نتيجة لعمليات التوظيف المتتالية وتملك الأصول وما إلى ذلك.

ويسعى المصرف إلى الاستفادة من صيغ التمويل الإسلامية المتنوعة في تطوير منتجات ذات جودة عالية تلبي كافة احتياجات القطاعات والشرائح مستفيدا من المساهمة الريادية التي تقدمها هيئة رقابته الشرعية في هذا المضمار، لذلك يعتمد المصرف بشكل أساسي على الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من البنية التحتية الحديثة للمصرف، في تطوير الأنظمة الالكترونية الحالية ومن ضمنها الانترنت البنكي والتطبيقات الذكية على الهاتف الخلوي لتمكين المتعاملين مع المصرف باجراء معاملاتهم المالية الكترونياً لتوفير الوقت والجهد عليهم.

ويولي مصرف الصفا اهتماماً كبيراً للممارسات المصرفية الفضلى، وتعليمات الحوكمة أثناء ممارسته أعماله على صعيد مجلس إداراته، ولجانه التابعة، وعقد الإجتماعات الدورية، وتقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه وفق متطلبات الحوكمة، والعمل كذلك عن قرب مع الادارة التنفيذية، لا سيما فيما يتعلق بادارة المخاطر والتدقيق الداخلي ومكافحة غسل الأموال والإمتثال وذلك في طور مسيرته التي انطلقها لتحقيق الريادية في المجال المصرفي الإسلامي.

يشار أن مصرف الصفا تأسس منذ ما يزيد عن عامين ضمن رؤية تمثلت بأن يكون الصفا وجهة العملاء الأولى للحلول المصرفية المتميزة وفق الضوابط الاسلامية، وذلك عبر توفير منتجات وخدمات مصرفية عصرية تستند إلى الشريعة الإسلامية لتحقيق تطلعات جميع الشركاء وهو في ذلك يتبنى قيم الشراكة والثقة، الحداثة والابتكار، الولاء والالتزام، والتميّز والتنوّع.