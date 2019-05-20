الرئيس يصل الدوحة اليوم في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام

وطن: يصل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال سفير فلسطين لدى الدوحة منير غنّام في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الرئيس سيبحث غدا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تنسيق المواقف المشتركة في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها قضيتنا.

وأضاف، أن العلاقة الفلسطينية القطرية عميقة باعتبارها أول من استجاب الى النداء الفلسطيني بتوفير الدعم المالي وشبكة الأمان للحكومة في ظل الحصار المالي الذي تمارسه حكومة الاحتلال والادارة الاميركية.

وثمّن غنّام قرار تقديم الدوحة مؤخرا أكثر من 300 مليون دولار أميركي للحكومة الفلسطينية عبارة عن منح وقروض.