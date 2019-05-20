جيش الاحتلال يبدأ وضع سواتر ترابية شمال غزة

غزة- وطن: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع سواتر ترابية بمحاذاة إحدى الكيبوتسات شمال قطاع غزة خشية التعرض لصواريخ مضادة للدروع، بعد استهداف المقاومة آلية مدرعة بصاروخ موجه خلال التصعيد الأخير.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال أنهى أمس الأحد تحصين كيبوتس شمال القطاع عبر سواتر ترابية، وسيجري اليوم تحصين مقطع آخر يطل على شارع في غلاف غزة.

وقالت الصحيفة إن أعمال تحصين المناطق المكشوفة يأتي كجزء من العبر المستخلصة من تعرض مركبة لصاروخ موجه قرب كيبوتس "ايرز" خلال موجة التصعيد الأخير، ما تسبب بمقتل أحد المستوطنين.