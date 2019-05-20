الإغاثة الزراعية تنتهي من تأهيل طريق زراعية في نحالين

بيت لحم- وطن: إنتهت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) من اعمال تأهيل طريق زراعية في بلدة نحالين في محافظة بيت لحم ، وذلك ضمن أنشطة مشروع "التطوير العادل للإنتاج الزراعي و أنظمة السوق في الأراضي الفلسطينية (سيدا)" الممول من الوكالة السويدية والذي تنفذه الإغاثة الزراعية و مؤسسة اوكسفام بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وقال نائب المدير العام للإغاثة الزراعية منجد ابو جيش أن الطريق الزراعية في قرية نحالين تأتي ضمن استجابة المؤسسة لحاجات المزارعين من أجل تعزيز صمودهم على اراضيهم في مواجهة الإستيطان في تلك المنطقة بالإضافة لتشجيع المزارعين لإستصلاح اراضيهم و الإستثمار فيها .

وأضاف ابو جيش أن الطريق الزراعي في بلدة نحالين و غيرها من المناطق في الضفة الغربية و قطاع غزة يأتي في اطار استراتيجية المؤسسة المرتكزة على خدمة صغير المزارع وتعزيز صموده و يتجلى ذلك في آلاف الكيلومترات التي عملت المؤسسة على شقها و تأهيلها و بالإضافة لمئات الاف الدونمات التي تم استصلاحها والاستفادة منها من خلال شق و تأهيل هذه الطرق .

وتحدث م .صبحي زيدان رئيس بلدية نحالين عن دور الاغاثة الزراعية في مساعدة المزارعين من تاهيل الطرق الزراعية التي تساعد المزارعين علي نقل منتجات الارض والعمل فيها ، كما شكر زيدان الاغاثة الزراعية على هذا المشروع وتم الانتهاء من تاهيل 3.5 من الطرق رغم كل الاعتداء من قبل الاحتلال .

واشار منسق الإغاثة الزراعية في بيت لحم زياد صلاح الى ان الطريق الزراعية في نحالين بطول 3.5 كلم و تخدم ما يزيد عن 300 مزارع يعملون في 500 دونم، تعرضت خلالها طواقم الإغاثة الزراعية و المقاولين لإعتداءات متكررة من جنود جيش الإحتلال تمثلت في ايقاف المعدات و مصادرتها بالإضافة لتغريم المقاول بمبلغ مالي قدره 10 الاف شيكل و برغم هذه الميعقات استطاعت طواقم الإغاثة الزراعية من إنجاز مهمتها على اكمل وجه .