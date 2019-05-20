والد الطفل الصيفي الذي أكل الدب يده: أريد حق ابني كاملا وإلا سنضرب عن الطعام

وطن: كان الخامس والعشرون من نيسان للعام 2017، يوماً قاسياً على الطفل وقاص الصيفي بعد أن فقد يده عندما اقترب من قفص الدب بحديقة الحيوانات في قلقيلية ومد يده داخله، فقضمها الدب.

ومنذ ذلك التاريخ والعائلة تعيش ظروفا صعبة، تتعلق بمعالجة الطفل وتركيب طرف صناعي له، والتي يجب أن يتم تغييرها كل نحو عامين لأن اليد تنمو وبالتالي يتغير حجمها، واليوم يحتاج لتركيب طرف صناعي للمرة الثانية.

يقول عبد الحكيم الصيفي والد الطفل وقاص لوطن : "بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على وقوع الحادثة، لا يوجد مهتم أو مكترث لما حل بولدي، لاسيما وانه وبعد وقوع الحادثة توجهنا لألمانيا من أجل تركيب طرف صناعي لطفلي، واليوم يحتاج ليد أخرى فهي أصبحت صغيرة ولا يستطيع ارتدائها اليوم".

يضيف والد الطفل "دخلت القضية عامها الثالث، ولا أرى أي أفق للحل أو البت في الموضوع، واجراءات القضاء تيسر ببطء شديد". مؤكداً أنه قام برفع قضية في المحكمة ضد حديقة الحيونات الوطنية في قلقيلية.

وقال الصيفي لوطن: "إن القضية ترواح مكانها، وفي كل جلسة يتم استدعاء شاهدين آخرين، والاسئلة نفسها تتكرر على الشهود".

وأوضح عبد الحكيم خلال حديثه بأن إدارة الحديقة قد طرحت على العائلة حل الموضوع ودياً، وتحمل تكاليف استكمال تعليم الطفل وقاص، إلا أن العائلة رفضت وطالبت بتعويض طفلها بما يستحق.

واشار الصيفي إلا أنه وجه رسالة للمحكمة في قلقلية يطالبهم بتسريع إجراءات التقاضي.

وأكد الصيفي انه في حال استمرار المماطلة ولم يتم البت في القضية، سيبدأ هو وطفله بداية العام الدراسي الجديد اعتصاما وسط مدينة رام الله، وسيخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام، قائلا "اريد حق أبني كاملا غير منقوص".

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