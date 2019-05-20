الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية تدين قرار البرلمان الألماني إدانة "BDS"

وطن: أدانت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (PNIN) قرار البرلمان الألماني باعتبار حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، "معادية للسامية"، فيما اعتبرته قراراً ظالماً ويتبنى الرواية الإسرائيلية في التنكر للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والذي يعيش تحت الاحتلال لأكثر من 71 عاماً.

وأوضحت الهيئة أن قرار البرلمان الألماني يعد انحيازاً للرغبات الإسرائيلية والتفسيرات غير الموضوعية لأنشطة حركة (BDS)، والتي يؤديها عشرات الآلاف من المتضامنين ومن مختلف دول العالم، ووفق رؤية تستند إلى حق الشعوب في النضال وتقرير مصيرها.

واستنكرت الهيئة القرار الألماني المجحف والذي يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الظلم والاحتلال بكل السبل المتاحة للحصول على استقلاله وحريته، وخاصة أن المقاطعة هي أسلوب سلمي للتعبير عن رفض الاحتلال الإسرائيلي، وجزء من حق الشعوب المحتلة والتي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.

وأشارت الهيئة أن للمرة الأولي التي يوصف فيها بلد أوروبي حركة المقاطعة ضد إسرائيل BDS بأنها معادية للسامية، حيث يدعو مشروع القرار الذي صدر أمس الجمعة من قبل مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) الوزارات الحكومية والهيئات الفيدرالية إلى عدم التعاون بأي شكل من الأشكال مع الأحداث التي تشجع على نزع الشرعية والمقاطعة ضد إسرائيل ، كما يطلب من مختلف الوزارات الحكومية وقف جميع أشكال التمويل للمنظمات التي تروج للمقاطعة في مختلف المجالات أو عدم شرعية "سرائيل".

وطالبت الهيئة في ختام بيانها البرلمان الألماني بالتراجع عن القرار فورا وأن مثل هذه القرارات لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة، ونحن كفلسطينيين نتوقع دعما ألمانيا لشعبنا على كل المستويات لنيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة".