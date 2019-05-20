النائب العام المستشار أكرم الخطيب يستقبل مدير عام الشرطة

رام الله- وطن: استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في مكتبه اليوم الاثنين مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله يرافقه مدير المكتب الوطني للانتربول في فلسطين العقيد محمود صلاح الدين، وبحضور عدد من رؤساء النيابة العامة، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق ما بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية.

حيث أكد الطرفان على عمق ومتانة العلاقة بينهما والشراكة الحقيقية التي يجسدها العمل المشترك في سبيل تحقيق أمن المواطن وإرساء العدالة وذلك من خلال التكامل والعمل المشترك بين الجانبين باعتبار الشرطة جهة تنفيذية تعمل على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، وهذا يثبت أن النيابة العامة وعلاقتها مع جهاز الشرطة الأصيل في متابعة القضايا الجنائية هي علاقة تكاملية مبنية في إطار القانون وفي إطار الشراكة الدائمة.