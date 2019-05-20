المبادرة الوطنية تدعو الى مقاطعة حازمة و شاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي

وطن: دعت حركة المبادرة الوطنية منظمة التحرير الفلسطينية، و الحكومة الفلسطينية، و جميع القوى السياسية، و مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص الفلسطيني الى إعلان مقاطعة حازمة و شاملة لمؤتمر المنامة الاقتصادي الذي اعلن عنه جاريد كوشنر في اطار الترويج لصفقة القرن الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، و الترويج لحلول اقتصادية مزعومة كبديل للحل السياسي، وفي اطار السعي لمنح الشرعية الدولية لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي و نظام الأبرتهايد العنصري الذي أنشأه.

و طالبت المبادرة الوطنية كافة الدول او المؤسسات العربية برفض و مقاطعة فكرة المؤتمر الذي يرمي الى دق اسفين بين الشعب الفلسطيني و الدول العربية ولفرض تطبيع مع الاحتلال و الأبرتهايد الاسرائيلي.