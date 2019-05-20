الاحتلال يمدد الاعتقال الاداري للاسير بسام ابو عكر للمرة الخامسة

رام الله- وطن: مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري للاسير الشيخ بسام ابو عكر من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم و المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ عامان حيث ياتي هذا التمديد للمرة الخامسة على التوالي وفق ما افادت به ابنته سجا ابو عكر .

وبحسب الابنة ابو عكر فقد ابلغت سلطات الاحتلال والدها المعتقل في سجن عوفر منذ عاما بتمديد اعتقاله الاداري للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة اشهر اضافية بمجموع ثلاثين شهر متتالية اي ما يعادل العامان والنصف موضحة ان قرار التمديد يتضمن وضع والدها في الحبس الانفرادي والعزل .

واوضحت ابنة المعتقل ان العائلة تلقت نبأ التمديد لوالدها من قبل المحامين وجهات حقوقية عاملة في مجال الاسرى والتي اشارت جميعها الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي مددت اعتقاله بشكل منافٍ حتى للقوانين وقرارات المحكمة الاسرائيلية التي لا تجيز الاعتقال الاداري الا لمدة عامين وفق ما يعرف بنظام الاعتقال الجوهري.

وقالت عائلة الاسير ابو عكر انها تلقت بصدمة نبأ تمديد اعتقال والدها لمدة ستة اشهر اضافية مستنكرة هذا القرار العنصري الاسرائيلي بحق والدها موضحة ان سلطات الاحتلال تتعمد التنكيل بوالدها لكنها لطالما فشلت بتحقيق اهدافها .

يشار الى ان الاسير ابو عكر امضى في سجون الاحتلال اربعة وعشرون عاما كان اخرها اعتقاله لمدة اربعة عشر عام بشكل متتالي فيما باقي السنوات تمت في سنوات الثمانينيات والتسعينيات.