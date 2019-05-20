جوجل توقف أي تعامل مع هواوي إثر قرار الإدارة الأمريكية بوضعها بالقائمة السوداء للتجارة

وطن: أعلنت شركة Alphabet المالكة لجوجل وقف أي تعاون بينها وبين هواوي يتطلب أى نقل لقطع هاردوير أو سوفتوير ما عدا تلك مفتوحة المصدر. وبحسب مصدر قريب للشركة فإن تلك الخطوة تأتى على خلفية نية الحكومة الأمريكية توجيه ضربة لشركات التقنية الصينية حول العالم.

هذه الخطوة من شأنها حجب تحديثات الاندرويد القادمة عن هواتفها كما ستفقد هواتفها الجديدة خارج الصين كافة خدمات الشركة وتطبيقاتها مثل متجر Google play وتطبيقات Gmail، خرائط جوجل، متصفح كروم وباقي حزمة تطبيقات جوجل اندرويد. ولن تتمكن هواوى من استخدام أي برمجيات لجوجل سوي نظام الاندرويد لأنه مفتوح المصدر ولكن جوجل لن توفر أي دعم فني.

وتأتى تلك الخطوة بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع شركة هواوي بشكل رسمي على القائمة السوداء للشركات التجارية فى الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما سيجعلها تعاني تماماً إذا ما حاولت ممارسة أي نشاطات إقتصادية مع أي شركة أمريكية. وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارة الأمريكية قراراً مشابه حيث تم تطبيقه على شركة ZTE من قبل ولكن جوجل لم تقم بأي خطوة حينها.

هواوي من جهتها لم تصدر أي بيانات رسمية للرد على قامت به جوجل كما لم تعجب الغرفة التجارية الأمريكية على عقابات قرارات ترامب وكيف ستؤثر على هواوي وباقي الشركات الصينية.

الآن كافة الاحتمالات مفتوحة فمن الممكن أن تتخلى هواوي عن نظام الاندرويد تماماً فيما قد يقتصر الأمر على توفير خدمة بديلة لمتجر جوجل.