شفاعمرو: تظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة

وطن: شارك المئات من أهالي طمرة والمنطقة في التظاهرة الاحتجاجية قبالة مركز الشرطة في مدينة شفاعمرو، تنديدا بآفة العنف والجريمة وضد تقاعسها في مكافحة هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وجاءت هذه التظاهرة على خلفية تفشي أعمال العنف وجرائم القتل في طمرة وشفاعمرو والمنطقة، والتي كان آخر ضحاياها وسام جودات ياسين بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب محله التجاري.

وأعرب المشاركون في التظاهرة عن غضبهم واستنكارهم العارمين إزاء تفشي العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها.

ورفع المتظاهرون في التظاهرة لافتات عديدة تنديدا بالعنف والجريمة وتقاعس الشرطة، حيث كتب على بعض منها "نريد أن نعيش بأمان"، "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، "نطالب الشرطة بالكشف عن منفذي الجرائم وتقديمهم للقضاء".

وأطلق المتظاهرون صرخات وهتافات مطالبة الشرطة بالقيام بدورها في مكافحة العنف والجريمة وجمع السلاح غير المرخص في المجتمع العربي.

(عرب48)