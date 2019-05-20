مجلس الوزراء يستمع لكلمة الاتحاد الدولي للاتصالات خلال جلسته اليوم

رام الله- وطن: استمع مجلس الوزراء اليوم خلال جلسته لفيديو مسجل يتضمن كلمة لأمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات.

وجاء في كلمة الأمين عام الاتحاد: "يشرفني أن أخاطب مجلس الوزراء في جلسته السادسة في هذه المناسبة، وأشكر رئيس الوزراء د.محمد اشتيه، ووزير الاتصالات د. اسحق سدر على هذه الفرصة التي تعكس اهتمام الحكومة بالتكنولوجيا كمحرك أساسي للتنمية وللاقتصاد".

وأضاف أنه وفي المناسبة الخمسين لهذا اليوم يركز الاتحاد جهوده لجسر الفجوة الرقمية بين دول العالم المتقدم والعالم النامي، لذا على الدول النامية الاستفادة منه والمساهمة في عمل الاتحاد ومقاييسه في جسر الفجوة.

وقال أيضاً: "كنت أول أمين عام للاتحاد الدولي للاتصالات يزور فلسطين وكان ذلك العام الماضي، بناءً على دعوة من قبل وزارة الاتصالات الفلسطينية، وكنت سعيد بزيارة القدس، ورام الله، ونابلس، وسبسطية وبيت لحم، وسعدت بالخبرات التي التقيتها في المجال الأكاديمي وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنهم من يتواصل ويستفيد من نشاطات الاتحاد الدولي للاتصالات، وبقصص النجاح الكثيرة والتي شاهدتها".

وأكد زهاو استعداده لاستمرار تقديم الدعم لفلسطين في الجانب التنظيمي وعبر مجموعة من المشاريع وادخال خدمات "الجيل الثالث" لفلسطين أسوة ببقية العالم.

بدوره شكر خلال الجلسة د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمين العام على تخصيص كلمة لفلسطين في هذه المناسبة وعلى كل الدعم المقدم لفلسطين.

وقال: "إن استضافة هذه الكلمة تأتي انطلاقاً من ايمان الحكومة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأداة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني".

وأوضح د. سدر أن الوزارة والاتحاد يعملون على عدة مشاريع منها ربط المدارس بتمويل من الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يهدف إلى إنشاء وتجهيز مختبرات حاسوبية في المدارس الحكومية وربطها بالانترنت وذلك في المناطق الريفية النائية، وتم انشاء وتجهيز خمسة مختبرات، وحاليا يتم العمل على انشاء عشرة مراكز أخرى.

كما أرسل الاتحاد العديد من الخبراء وقدم الاستشارات والدراسات اللازمة لانجاز مشاريع ودراسات هامة من شأنها النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها مشروع تناقل الأرقام، ودراسة حساب التعرفة على أساس التكلفة. ودراسة مفصلة تتعلق بالمصادقات الإلكترونية والذي يأتي عقب مصادقة سيادة الرئيس على قانون المعاملات الإلكترونية العام الماضي والذي سيوفر الغطاء والحماية القانونية للخدمات الإلكترونية وخدمات التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني.

وأضاف: "قدم الاتحاد دراسات تتعلق بتحليل سوق الاتصالات وتحديد قوى السوق في فلسطين، ودراسة أخرى حول الهيكل المؤسسي التنظيمي للوزارة بشكل حديث وعصري يتناسب واختصاصنا، كما قدم المساعدة الفنية والمهنية لبناء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب والذي سنقوم بافتتاحه قريباً ومهمة المركز التصدي واحتواء أي تهديد محلي أو خارجي يستهدف أنظمتنا وقواعد بياناتنا".