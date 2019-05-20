حماس واسرائيل تتوصلان لاتفاق تهدئة لـ 6 أشهر

وطن: كشفت قناة 12 العبرية، مساء اليوم الاثنين، انه تم التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصر والأمم المتحدة لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.

وبحسب القناة العبرية، فإن الاتفاق يتضمن وقفا لإطلاق النار من قبل الجانبين، وتوقف أي "أعمال عنف" على السياج الفاصل مع الحفاظ على "المنطقة الأمنية" العازلة لمسافة 300 متر من الحدود، ووقف فعاليات الإرباك الليلي ومسيرات البحر.

ووفقا لذات المصدر، فإن إسرائيل أبدت استعدادها لتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، والسماح بنقل الأدوية والمساعدات المختلفة إلى غزة، وبدء مفاوضات بشأن الكهرباء والمعابر وقطاع الصحة والمالية.

ولفتت إلى أن المفاوضات ستستمر خلال فترة الأشهر الستة بشأن الملفات المذكورة، وفي حال نجحت الأطراف في الحفاظ على حالة الهدوء وتطبيق ما جرى بشكل سريع - كما يطالب الفلسطينيون بذلك- فسيتم إجراء مفاوضات موسعة تشمل قضية الإسرائيليين الاسرى لدى حماس من (سواء كانوا أسرى او جثث).