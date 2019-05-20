انقاذ 169 مهاجرا غير شرعي في المتوسط

وطن: أنقذت البحرية الملكية المغربية الليلة الماضية 169 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن مراكب مطاطية بالبحر المتوسط، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضحت الوكالة الرسمية المغربية نقلا عن مصدر عسكري أن" وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية قامت بعملية في عرض المتوسط بإغاثة عدة مراكب مطاطية، على متنها 169 مهاجرا غير شرعي من جنوب الصحراء".

وأضافت، وفقا للمصدر نفسه، أنه " تم نقل جميع من تم انقاذهم سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة".