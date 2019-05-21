منظمات يمنية تطالب البرلمان الألماني بالعدول عن قراره المتعلق بـ"BDS"

وطن: ادان واستنكر الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني اليمنية GOCSO والائتلاف اليمني للتعليم للجميع YCEA قرار البرلمان الألماني المتعسف والذي يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الظلم والاحتلال بكل السبل المتاحة للحصول على استقلاله وحريته، وخاصة أن المقاطعة هي أسلوب سلمي للتعبير عن رفض الاحتلال الإسرائيلي، وجزء من حق الشعوب المحتلة والتي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.

وأكد الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني اليمنية GOCSO والائتلاف اليمني للتعليم للجميع YCEA ان قرار البرلمان الألماني إدانة اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل "BDS" واعتبارها "معادية للسامية" بأنه قرار مؤسف ومجحف وظالم ويتبنى الرواية الإسرائيلية في التنكر للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الذي يعيش منذ أكثر 71 عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني اليمنيه GOCSO والائتلاف اليمني للتعليم للجميع YCEA تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ومع اللجنة الوطنيه الفلسطينيه لمقاطعة اسرائيل ومع حقهم في الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق ويؤيدو بيان الادانه الصادر عن الهيئه الوطنيه للمؤسسات الاهليه الفلسطينيه PNIN في ذات الشأن ويؤكدو بان احتلال اى شبر في الاراضي الفلسطينه هو بمثابه خنجر في قلب كل يمني بل في قلب كل عربي حر شريف غيور على دينه وعروبته وإنسانيته ..

وبذلك فان الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني اليمنيه GOCSO والائتلاف اليمني للتعليم للجميع YCEAيطالبو البرلمان الألماني العدول عن قراره والوقوف مع المظلوم وليس الظالم كما عهدناهم او على الأقل يقفو موقف الحياد ونؤكد لهم ان مثل هذه القرارات تؤثر سلبا على العلاقه التاريخية الالمانية العربية وعلى المصالح المشتركة.