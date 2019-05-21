كيف سيتأثر مالكو هواتف هواوي بعد وقف تعاون غوغل؟

وطن: أوقفت غوغل تعاونها مع هواوي في استخدام نظام التشغيل أندرويد الخاص بها على هواتف هواوي، في أحدث ضربة للشركة الصينية.

فقد اعتمدت هواوي، التي تعد ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم بعد سامسونغ، منذ فترة طويلة على نظام تشغيل أندرويد من غوغل لتشغيل هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية.

ولكن ماذا يعني هذا الحظر بالنسبة لأصحاب الهواتف الحاليين أو حتى المستقبليين؟

1- مالكو هواتف هواوي الحاليون

لدى هذه الشريحة مخاوف كبيرة من أن تكون أجهزتهم عرضة للتوقف عن العمل أو لمشاكل أمنية بسبب عدم وجود تحديثات أو توقف تطبيقات خاصة عن العمل، ولهذا سوف نستعرض هذه المخاوف بالإجابة عن أغلب التساؤلات.

- هل يعني هذا القرار أن هواوي لن تستطيع استخدام نظام أندرويد؟

لا. نظام التشغيل الأساسي لنظام أندرويد مفتوح المصدر، يطلق عليه مشروع أندرويد مفتوح المصدر (أي أو أس بي Android Open Sourceh Project (AOSP، ويمكن لأي شخص استخدامه، وتقوم غوغل بعد إصدار تحديثها الخاص بأندرويد بتحديث هذا المصدر المفتوح.

وهذا يعني أن على هواوي توفير تحديثاتها الخاصة من المصدر المفتوح بدلا من غوغل بشكل مباشر، وهو ما قد يعني تأخر نزول التحديثات على أجهزة هواوي.

ولكن جميع الإضافات الجديدة التي تقدمها غوغل باستمرار إلى أندرويد عبر غوغل بلاي، لن تكون متاحة لهواوي.

هل أحتاج إلى التوقف عن استخدام هاتف هواوي؟

لا. إذا كان لديك بالفعل هاتف ذكي من هواوي، فستستمر في العمل كما تعودت. وقالت هواوي في بيان "إنها ستواصل تقديم تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوي وهونر، وتشمل الأجهزة التي تم بيعها والتي لا تزال في المخازن على مستوى العالم".

هل سأفقد الوصول إلى غوغل؟

لا. ستستمر تطبيقات غوغل في العمل على الهواتف الذكية الموجودة التي تحتوي على غوغل بلاي.

هل أني لن أتلقى تحديثات التطبيق؟

لا. يتم تسليم تحديثات التطبيقات بواسطة غوغل بلاي خارج الصين، وستظل كذلك على الهواتف الذكية الموجودة.

ماذا عن تحديثات الأمان؟

قالت هواوي إنها ستواصل تقديم تحديثات الأمان للهواتف الذكية الموجودة لديها، ويمكن القيام بذلك عن طريق "أي أو أس بي"، وتتمتع هواوي بسجل حافل في تسليم التحديثات الأمنية الشهرية التي توفرها غوغل، لذلك من المحتمل أن يتلقى المستخدمون مستوى مماثلا من الخدمة، مع تقديم تحديثات الأمان بالوتيرة نفسها.

ماذا عن تحديثات إصدار أندرويد الجديد؟

هنا حيث تصبح الأمور أكثر تعقيدا بعض الشيء، ستتمكن هواوي من تقديم تحديثات إصدار أندرويد عبر "أي أو أس بي"، لكنها ستفقد الوصول المبكر إلى الإصدارات المحدّثة التي توفرها غوغل، مثل الإصدار التجريبي الحالي من أندرويد كيو.

2- لمن يفكر بامتلاك هواتف هواوي الجديدة

يعني الحظر لهذه الفئة أن هواتف هواوي الجديدة لن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى تطبيقات معينة، مثل خرائط غوغل ويوتيوب، ولن تتمكن الهواتف من تحديث أنظمة تشغيل أندرويد الخاصة بها، كما أن التحديثات الأمنية قد تتأخر لأنها ستصدر عن هواوي بعد أن يتم طرحها من قبل غوغل، وهو ما يتطلب وقتا أطول.

كما أنه من غير المعروف إن كانت شركات أميركية أخرى ستحذو حذو غوغل وتمنع تطبيقاتها من العمل على أجهزة هواوي مثل ميكروسوفت أو أمازون، وعندها سيصبح التفكير بشراء هاتف هواوي -خارج الصين- مخاطرة حقيقية.