الاتحاد الدولي للاتصالات: مستعدون لدعم فلسطين بالمشاريع والجانب التنظيمي

رام الله- وطن: أكد أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو استعداده لاستمرار تقديم الدعم لفلسطين في الجانب التنظيمي وعبر مجموعة من المشاريع وادخال خدمات الجيل الثالث لفلسطين أسوة ببقية العالم.

جاء ذلك، خلال استماع مجلس الوزراء الفلسطيني أمس خلال جلسته لفيديو مسجل يتضمن كلمة زهاو، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات.

وجاء في كلمته: يشرفني أن أخاطب مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته السادسة في هذه المناسبة، أشكر رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه، ووزير الاتصالات د. اسحق سدر على هذه الفرصة التي تعكس اهتمام الحكومة الفلسطينية بالتكنولوجيا كمحرك اساسي للتنمية وللاقتصاد".

وأضاف أنه وفي المناسبة الخمسين لهذا اليوم يركز الاتحاد جهوده لجسر الفجوة الرقمية بين دول العالم المتقدم والعالم النامي، لذا على الدول النامية الاستفادة من والمساهمة في عمل الاتحاد ومقاييسه في جسر الفجوة.

وقال: كنت أول أمين عام للاتحاد الدولي للاتصالات ازور فلسطين، وذلك العام الماضي بناء على دعوة وزارة الاتصالات الفلسطينية، وكنت سعيد بزيارة القدس، رام الله، نابلس، وسبسطية وبيت لحم، وسعدت بالخبرات التي التقيتها في المجال الأكاديمي وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنهم من يتواصل ويستفيد من نشاطات الاتحاد الدولي للاتصالات، وبقصص النجاح الكثيرة والتي شاهدتها".

وأكد استعداده لاستمرار تقديم الدعم لفلسطين في الجانب التنظيمي وعبر مجموعة من المشاريع وادخال خدمات الجيل الثالث لفلسطين أسوة ببقية العالم.

بدوره شكر خلال الجلسة د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمين العام على تخصيص كلمة لفلسطين في هذه المناسبة وعلى كل الدعم المقدم لفلسطين، وقال: إن استضافة هذه الكلمة تأتي انطلاقاً من ايمان الحكومة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كآداة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني.

وأوضح د. سدر أن الوزارة والاتحاد يعملون على عدة مشاريع منها ربط المدارس بتمويل من الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يهدف إلى إنشاء وتجهيز مختبرات حاسوبية في المدارس الحكومية وربطها بالانترنت وذلك في المناطق الريفية النائية، وتم انشاء وتجهيز خمسة مختبرات، وحاليا يتم العمل على انشاء عشرة مراكز أخرى.

كما أرسل الاتحاد العديد من الخبراء وقدم الاستشارات والدراسات اللازمة لانجاز مشاريع ودراسات هامة من شأنها النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها مشروع تناقل الأرقام، ودراسة حساب التعرفة على أساس التكلفة. ودراسة مفصلة تتعلق بالمصادقات الإلكترونية والذي يأتي عقب مصادقة الرئيس على قانون المعاملات الإلكترونية العام الماضي والذي سيوفر الغطاء والحماية القانونية للخدمات الإلكترونية وخدمات التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني.

وأضاف: قدم الاتحاد دراسات تتعلق بتحليل سوق الاتصالات وتحديد قوى السوق في فلسطين، ودراسة أخرى حول الهيكل المؤسسي التنظيمي للوزارة بشكل حديث وعصري يتناسب واختصاصنا، كما قدم المساعدة الفنية والمهنية لبناء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب والذي سنقوم بافتتاحه قريباً ومهمة المركز التصدي واحتواء أي تهديد محلي أو خارجي يستهدف أنظمتنا وقواعد بياناتنا.