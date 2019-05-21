مدخر في قلقيلية يفوز بجائزة ال 30,000 دولار الأسبوعية

وطن: أعلن بنك القاهرة عمان، عن الفائز بالأسبوع الخامس بجائزة الـ 30.000 دولار ضمن حملته على حسابات التوفير، وتحمل اسم "كل أسبوع فرحة".

وقد فاز بالجائزة النقدية الأسبوعية، المدخر لدى فرع قلقيلية باسل عصمت ابراهيم راضي، والذي لم يكن يتوقع نهائيا هذا الحدث السعيد، وذكر باسل أن هذه المرة الأولى التي يفوز فيها بجائزة بنكية.

ولفت باسل، أنه يفكر في توظيف الجائزة لتزويج ابنه، وتابع: مثل هكذا جوائز في غاية الأهمية لأنه بفضل هذه الجوائز يمكن تحقيق الكثير من الاحلام، وقال: أنصح الجميع بالمسارعة إلى فتح حساب لدى البنك، والاستفادة من خدماته وعروضه المميزة.

كما كشف البنك، عن هوية الفائز بالأسبوع الخامس بالقسيمة الشرائية من سبيتاني وقيمتها 2500 دولار، وهي المواطنة ندين سيمون سليم خوري، المدخرة لدى فرع الماصيون.

وتعتبر حملة "كل أسبوع فرحة" واحدة من أكبر حملات الجوائز الخاصة بحسابات التوفير على مستوى القطاع المصرفي في فلسطين، وتشتمل على جوائز نقدية بقيمة 30,000 دولار، اضافة إلى قسائم شرائية أيضا بقيمة 2500 دولار من شركة أكرم سبيتاني وأولاده كل أسبوع، علاوة على سحب على سيارتي (BMW) سيتم الأول خلال حزيران المقبل، بينما سيجري الثاني خلال كانون أول 2019.

يذكر أن الحملة المقرر أن تتواصل حتى نهاية العام الحالي، تمنح العديد من المزايا لعملاء بنك القاهرة عمان، وتجسد مدى التزام البنك بمكافأة عملائه بأفضل صورة ممكنة، بما ينسجم مع تطلعاتهم ورغباتهم.