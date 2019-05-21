بنك القدس يقدم تبرعه الى الجمعيات الخيرية و لجنة زكاة غزة

رام الله- وطن: قدم بنك القدس تبرعه السنوي إلى لجنة زكاة غزة وعدد من الجمعيات الخيرية العاملة هناك وجاء التبرع على شكل طرود غذائية تقدم الى الأُسر ذات الدخل المحدود وذلك في اطار جهود البنك المتواصلة في خدمة المجتمع، ودوره في دعم كل القضايا الخيرية والانسانية والاهتمام بجميع شرائح المجتمع.

قام بتسليم التبرع شحادة الغول مدير تنمية أعمال في بنك القدس و رشاد الفرنجي مسؤول وحدة برايم في بنك القدس غزة. للسيد عاطف أبو سفيان مدير لجنة زكاة غزة بحضور

وياتي هذا الدعم في اطار سلسلة من الفعاليات المتواصلة التي يقوم بها البنك لتقديم الدعم سواء كان الصحي أو الغذائي للأسر ذات الدخل المحدود في غزة، وذلك انطلاقاً من رسالة البنك في خدمة فئات المجتمع المحلي كافة ضمن برنامج مسؤوليته المجتمعية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بنك القدس ينفذ منذ بداية هذا العام تواصل مجتمعي موجه نحو التعليم والرياضة والصحة واللجان و الجمعيات الخيرية والتعاونية في المناطق الأقل حظاً في مختلف محافظات الوطن، لأن البنك يحرص دائما على تقديم الدعم النوعي وفقا للإحتياجات الفعلية للمستفيدين سوء أفراد أو جماعات وبما يمكنهم من تحقيق أهدافهم.