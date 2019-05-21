الاتحاد الأوروبي وبلدية السموع ينظمان إفطارا رمضانيا "بخربة السيميا" في السموع



وطن : نظم الاتحاد الأوروبي وبلدية السموع أمس إفطارا جماعيا في "خربة السيميا" الواقعة غربي بلدة السموع في محافظة الخليل، وهي تقع ضمن التصنيف الجغرافي الإسرائيلي (ج) والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ونفذت الفعالية بحضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي المهندس عمار الخطيب، وجاءت ضمن أنشطة مشروع تمكين بلدية السموع وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لخدمة المناطق المحطية بالبلدية والتي تقع ضمن تصنيف مناطق (ج).

فيما رحب رئيس بلدية السموع حاتم المحاريق بالحضور، موجهاً شكره للاتحاد الأوروبي وما يقدمونه من دعم ودور مميز في تمويل تلك المشاريع التي تدعم الأراضي الفلسطينية وتحديداً مناطق (ج).

فيما أشار المحاريق في حديثه إلى أهمية تنفيذ المشروع بشكل مباشر ما بين الاتحاد الأوروبي وبلدية السموع، وما يتضمنه المشروع من أنشطة لتعزيز ضمود المواطنين في أراضيهم. مؤكداً بقوله على أهمية الشراكة مع جامعة القدس المفتوحة في تنفيذ فعاليات المشروع.

وبدوره أشاد م.خلف ادعيس ممثلا عن جامعة القدس المفتوحة بأهمية الشراكة مع بلدية السموع لتنفيذ المشروع، وبضرورة تقديم الخدمة للمواطنين الذين يقطنون في مناطق مصنفة إسرائيليا بـ(ج). وأكد بقوله بأنه سيتم تفعيل التعليم المتنقل لخدمة تلك المناطق وخلال الشهر القادم.

وفي ذات السياق، تحدث أ.عقيلان أبو عقيل وهو أحد سكان "خربة السيميا" عن أبرز الاحتياجات وسُبل دمجها مع محيطها.

وقد شكر مدير المشروع م.وصفي الزعارير ، الحضور على دورهم الفاعل في انجاح الفعاليات التي يتضمنها المشروع منوهاً بقوله إلى أبرز الأنشطة المتوقع تنفيذها خلال هذا العام ومنها: المبادرات المجتمعية لدعم المؤسسات القاعدية، والبازار النسوي والتدريب على البساط البلدي إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني للمواطنين في مناطق(ج).

وحضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس البلدي ووفد من جامعة القدس المفتوحة في منطقة يطا التعليمية وممثلي المؤسسات القاعدية خاصة النسوية منها واللجنة المجتمعية للمشروع وممثلي المجتمع المحلي وعدد من سكان منطقتي غوين والسيميا .

وقد ناقش الحضور أنشطة المشروع وفعالياته المستقبلية. وفي ختام الفعالية تم توزيع نشرة تعريفية حول المشروع، وبها توضيح مفصل لأنشطة المشروع وأهدافه.

يشار الى أن بلدية السموع بالشراكة مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع التابع لجامعة القدس المفتوحة كانت قد حصلت على منحة لتنفيذ مشروع تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بها ومن ضمنها المناطق المسماة "ج" بتمويل الاتحاد الاوروبي بقيمة 450 الف يورو، ومن ضمنها 10% مساهمة البلدية.