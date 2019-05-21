صابرين وعائلتها في العراء وتناشد أهل الخير عبر وطن لنجدتها

غزة_ وطن_ صباح حمادة: تفترش المواطنة صابرين عباس، برفقة أبنائها الخمسة، أرض السرايا وسط مدينة غزة، صابرين وهي من سكان منطقة الصبرة، طردت من منزلها الذي كانوا يستأجرونه، بسبب تراكم الإيجار عليهم لمدة أربعة أشهر متتالية.

تقول صابرين لــوطن: " لا يوجد أي مكان أستطيع الذهاب إليه أنا وأبنائي، بعد أن تم طردنا من المنزل المستأجر من قبل صاحب المنزل لتراكم الإيجار"، مؤكدةً أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرون به يشكل سبباً رئيسياً وراء تراكم الايجار عليهم لمدة أربعة أشهر.

وتوضح أنها وأبناءها الخمسة، يفترشون العراء وسط ساحة السرايا، متحملين صعوبة الوضع فلا مكان آخر لديهم.

القليل من أدوات الطبخ، والأغطية والفرشات فقط، هي حصيلة ما استطاعت أن تظفر به صابرين وأبناؤها بعد أن تم طردهم من المنزل المستأجر.

وتناشد صابرين عبر وطن أصحاب الضمائر الحية بأن يمدوا لها ولأطفالها يد العون والمساعدة وتوفير مسكن لهم.

لمساعدة العائلة يرجى الاتصال على الرقم التالي: 00972599828274



