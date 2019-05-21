فيديو | خلال اعتصامهم أمام "العليا".. ضباط اسعاف الهلال: مستمرون في إضرابنا

رام الله- وطن: اعتصم ضباط في إسعاف وطوارئ جمعية الهلال الأحمر، أمام المحكمة العليا، اليوم، بالتزامن مع جلسة تعقدها المحكمة للنظر في الطعن المقدم من قبل إدارة الجمعية ضد الإضراب المفتوح عن العمل الذي يخوضه ضباط الإسعاف.

وقال الناطق باسم ضباط الإسعاف والطوارئ غازي كعابنة لـوطن، إنه في ظل النزاع العمالي الأخير تجاوزت الجمعية كافة القوانين وجلسات الحوار وتوجهت للمحكمة لوقف الاجراءات الاحتجاجية للموظفين.

وأضاف ان الضباط لا يزالون مستمرون بإضرابهم المفتوح باستثناء الحالات الطارئة جداً.

وأكد كعابنة أنه في حال لم تستجب إدارة الجمعية لهم، سينفذون خطوات تصعيدية أخرى من ضمنها التوجه للمحكمة للنظر في النزاع مع الإدارة.

وأوضح أن أهم مطالبهم احتساب سنوات الخدمة لأربعة آلاف موظف في الجمعية، حيث بعد إنضمامها لهيئة التقاعد عام 2011، اسقطت سنوات الخدمة عن الموظفين وفق قوله.

وطالب كعابنة بتثبين موظفي العقود والمياومة، واعتماد قانون العمل الفلسطيني بشكل كامل في الجمعية.