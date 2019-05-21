مستوطنون يطالبون بتغريم والدة الشهيد أشرف نعالوة ب50 مليون شيكل وسجنها 5 سنوات

رام الله- وطن: أكد غسان مهداوي، شقيق الأسيرة وفاء (والدة الشهيد أشرف نعالوة)، أن جلسة للمحكمة ستُعقد اليوم الثلاثاء الساعة 1:30 في محكمة سالم لشقيقته وفاء.

وعن مجريات القضية، كشف في حديث لوطن، ان تطورا خطيرا حصل بالامس، وهي أن أهالي القتلى المستوطنين الذين قُتلوا في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد نعالوة في المجمع الصناعي الاستيطاني (بركان)، العام المنصرم، تقدموا بطلب للمحكمة وتم قبوله ينص على دفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل، وحكم بالسجن لمدة 5 سنوات، والمحكمة قبلت الطلب واعتبرته قانونيا وسيتم التداول فيه.

وبين مهداوي أن المحكمة ستطلب وقتا للتداول في طلب المستوطنين"، وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل الجلسة المرتقبة اليوم.

واشار الى "انه وفي الجلسة الماضية ادانتها المحكمة بـ "عدم منع مخالفة"، اي منع اشرف من القيام بالعملية، المحامية كانت ستطالب بالمدة التي امضتها وفاء واطلاق سراحها ولكن لم يجر كما كنا متوقعين، والخطير في الموضوع ان المحكمة قبلت طلب اهالي المستوطنين، وفكرة انها ستناقش طلبهم خطير جدا".

وناشد مهداوي بالوقوف مع وفاء المعتقلة في سجن الدامون من 16 تشرين اول /اكتوبر 2018، والتي تعرضت لظروف تحقيق قاسية، عدا عن أن اعتقالها والتحقيق معها بني على الشك والفرضيات، فهي لم تعلم ان ابنها سينفذ العملية.

واستنكر غياب المؤسسات والجمعيات والقيادات وحتى الاعلام عن قضية الاسيرة والدة الشهيد اشرف نعالوة، في الوقت الذي يتواجد فيه الاعلام العبري في كل جلسات المحاكم وبجانب اهالي المستوطنين، ومحاولة تأثيره على توجه نيابة الاحتلال.

وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أطلق الشهيد أشرف نعالوة النار على ثلاثة مستوطنين بمصنع كان يعمل فيه بالمنطقة الاستيطانية "بركان"، فأردى مستوطنا ومستوطنة قتيلين وأصاب الثالث.

وبعد نحو شهرين من مطاردته، اغتالت وحدة خاصة إسرائيلية "نعالوة" في منزل كان يتحصن فيه بمخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

واعتقل جيش الاحتلال والدي نعالوة وشقيقه، بزعم معرفتهما المسبقة بنيته تنفيذ الهجوم، كما هدم الاحتلال لاحقا منزل العائلة في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم.