لتفادي موجة الحر.. الدفاع المدني ينصح المواطنين

رام الله- وطن: يهيب الدفاع المدني المواطنين الالتزام بمجموعة من النصائح لتفادي موجة الحر التي تضرب المنطقة حتى نهاية الاسبوع من خلال اتباع التالي:

1- العاملين في مجال البناء تجنب التعرض لاشعة الشمس لفترة طويلة، والتوجه كل فترة الى اماكن الظل وارتداء القبعة تجنبا لتعرضهم لضربات الشمس ونقص سوائل الجسم بسبب الصيام

2- السائقين التأني في القيادة وعدم ترك القداحات او علب العطور والبخاخ (مزيل العرق) داخل المركبات خوفا من انفجارها وتسببها بحريق في المركبة.

3- الاهالي عدم ترك الاطفال في المركبة لوحدهم، عند التوجه لقضاء بعض الامور، خوفا من اغلاق المركبة عليهم وبالتالي تعريض حياتهم للخطر.

4- عدم ترك الاطفال يلهون خارج المنزل تجنبا لتعرضهم للدغات الافاعي او الحشرات السامة

5- المزارعين الانتباه اثناء قطف المزروعات وقلع الاعشاب خوفا من وجود زواحف سامة مختبئة قد تعرض حياتهم للخطر

٦. تجنب اشعال النيران في الاعشاب الجافة بقصد التخلص منها خوفا من امتدادها ووصولها الى الاشجار والممتلكات

٧_ الاتصال المبكر على الرقم 102 في حال حصول اي طارىء.