"الدفاع المدني" يدعو أصحاب مشاطب وأماكن تجميع هياكل المركبات لتصويب أوضاعهم

رام الله- وطن: دعا الدفاع المدني، أصحاب مشاطب وأماكن تجميع هياكل المركبات لضرورة تصويب أوضاعهم والتوجه الى أقرب مديرية دفاع مدني لتطبيق اشتراطات السلامة العامة.

وأضاف الدفاع المدني في بيان له، اليوم الثلاثاء، ان ذلك يأتي استنادا إلى تقارير العمليات المركزية في الدفاع المدني حول ارتفاع اعداد الحرائق التي اندلعت خلال الفترة الماضية في مشاطب وأماكن تجميع المركبات وما شكلته هذه الحرائق من خطر حقيقي على ممتلكات المواطنين من المباني والمنشآت والأراضي الزراعية الملاصقة والمجاورة لمشاطب المركبات.

وأكد الدفاع المدني فرض رسوم بدل خدمات الإطفاء وفقا للقانون والأنظمة التي تنظم عمل طواقم الدفاع المدني لأية حرائق تندلع في مشاطب وأماكن تجميع هياكل المركبات، وتنفيذ جولات ميدانية واخطار أصحاب هذه الأماكن في كافة المناطق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تفتقد منشآتهم لشروط السلامة العامة، وتنفيذ صلاحيات مدير عام الدفاع المدني بإغلاق الإداري لمشاطب وتجميع هياكل المركبات التي تقع بين الأماكن السكنية.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بإشعال النيران بشكل متعمد من العاملين في هذه الأماكن، خاصة من يقوم بهذا الفعل بهدف التخلص من المواد الاسفنجية والبلاستيكية في هياكل المركبات.