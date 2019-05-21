فيديو | من فلسطين إلى فنزويلا: نحن معكم في مواجهة المخططات الأمريكية

البيرة- وطن: نظمت قوى وطنية ومنظمات مجتمع مدني ورجال دين وقفة تضامن وشكر لفنزويلا، اليوم، امام سفارتها في مدينة البيرة، في ظل الهجمة الأمريكية التي تتعرض لها.

ورفع المشاركون في الوقفة العلمين الفلسطيني والفنزويلي وصوراً للرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، وهتفوا بالتحية للرئيس مادورو وللشعب الفنزويلي بعد نجاحهم في إفشال الإنقلاب والمخططات الأمريكية في فنزويلا، مؤكدين وقوفهم الى جانب الرئيس والشعب الفنزويلي.

وتتعرض فنزويلا لحصار أمريكي أدى لانهيار عملتها وارتفاع الأسعار وفقدان السلع ووقف استراد النفط منها، إلى جانب دعم الولايات المتحدة المعارضة ومحاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس الشرعي مادورو.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن الوقفة تحمل رسالة تضامن مع الشعب الشقيق في فنزويلا في ظل الهجمة الامريكية التي تسهدف النظام والشعب ولدينا ثقة بالتفاف الشعب والجيش حول الرئيس مادورو والقيادة الفنزويلية.

وأضاف: العالم يعاني من رئيس اخرق ومجنون في الولايات المتحدة يهدد السلم والأمن في العالم.

وتابع: كما نعد بإسقاط صفقة القرن لدينا ثقة ان الشعب الفنزويلي سيفشل المخططات الامريكية.

من جهته، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، إن الشعب الفلسطيني بكل قواه موحد الى جانب فنزويلا وثورتها التي ارست قواعد الديمقراطية في امريكا اللاتينية، لذلك نقف ولدينا عدوا مشترك وهي ادارة ترامب التي تحمل مطامع امبريالية وسيطرة على كل مقدرات الشعوب.

وأضاف: نواجه اليوم صفقة القرن كما تواجهون المخططات الامريكية، ونحن معكم ومع كل من يتمسك بالقيم الديمقراطية في العالم وكل من يقف الى جانب الشعب والديمقراطية الفنزويلية.

وأكد أن الهدف من الهجمة الأمريكية ضد فنزويلا هو العودة الى حكم الدكتاتورية. مشدداً أن الشعب الفلسطيني سيبقى يرفع علم فنزويلا كما يرفع علم فلسطين.

من ناحيته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن الرئيس والشعب الفلنزويلي نجحا في تجاوز هذا الخطر الذي حاولت الولايات المتحدة تجسيده، وهذا يعتبر انتصارا للشعب الفلسطيني كما انه انتصارا للشعب الفنزويلي.

وفي ذات السياق، أكد سفير فنزويلا في فلسطين ماهر طه أن الوقفة أمام السفارة تدل على وفاء ووقوف الشعب الفلسطيني الى جانب الحق كما وقفت وتقف فنزويلا الى جانب فلسطين في كل المحافل الدولية.

وقال إن الولايت المتحدة تتخذ سياسة قهر الشعوب وتريد تسييس العالم وفق ما تريد بعيدا عن الديمقراطية والحرية.

وأضاف طه أن العقوبات قاسية جدا ضد فنزويلا كما هي العقوبات التي تتعرض لها فلسطين.