الاحتلال يزعم: محكمة لاهاي ستنظر في فتح تحقيق ضد هنية

رام الله - وطن: زعمت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تنظر في إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وذكر معهد القدس للعدالة، إن المحكمة الجنائية الدولية أبلغتهم عبر إشعار رسمي بأنها ستنظر في فتح تحقيق ضد هنية، مشيرةً إلى أن ذلك جاء كرد على دعاوى رفعت من المركز ضد هنية مؤخرا نيابةً عن عشرات الإسرائيليين تتهمه بارتكاب جرائم حرب من عام 2017 إلى 2019، وفق مزاعم المعهد.

ووجه المركز نسخة من الإشعار إلى رؤساء الأحزاب الإسرائيلية في الكنيست.

وحاولت وطن التواصل مع الناطق باسم حركة حماس للحصول على تعقيب حول ما تم نشره، لكنه لم يجب على هاتفه.