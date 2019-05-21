وزير إسرائيلي سيشارك في مؤتمر البحرين الاقتصادي

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير مالية الاحتلال، موشيه كحلون، ينوي المشاركة في "ورشة العمل" الاقتصادية الشهر المقبل في البحرين.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، فإن كحلون لم يتلقَ إلى الآن دعوة لحضور المؤتمر، إلّا أنه يتوقع وصولها "خلال أيام".

وفي يوم الاثنين، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الادارة الامريكية ارسلت دعوتها لإسرائيل للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي بنسخة ورقية، وأن الدعوى في طريقها الىدولة الاحتلال عبر القنوات البريدية الدبلوماسية.

وأعلن البيت الابيض يوم الأحد أنه سوف يكشف عن الجزء الاول من خطته المنتظرة للسلام في الشرق الاوسط خلال المؤتمر، وقال انه سوف يركز على الفوائد الاقتصادية التي يمكن ان تنتج عن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكن مسؤولون قالوا إن المؤتمر الذي سوف يعقد في 25 و26 يونيو لن يتطرق الى المسائل السياسية الرئيسية: الحدود النهائية، القدس، مصير اللاجئين الفلسطينيين...

وردّ رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الاثنين، على الإعلان الأمريكي، قائلاً إن أي خطة سلام أمريكية تتجاهل طموحات الشعب الفلسطيني لقيام دولة مستقلة سوف تفشل.