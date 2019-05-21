أمريكيون يتضامنون مع إلهان عمر ضد اللوبيات الإسرائيلية

وطن: شهدت نيويورك مظاهرة مؤيدة للنائبة المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، التي تواجه اتهامات بـ"معاداة السامية".

وشارك في التظاهرة المؤيدة لإلهان عمر، التي جرت الاثنين، المئات من المسلمين والمسيحيين واليهود المناهضين للصهيونية، وفق مراسل الأناضول.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "انتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية" و"شكرا إلهان على سعيك لخلق عالم يسوده العدل" و"لا للتهاون أمام ظاهرة الإسلاموفوبيا".

وفي كلمة له خلال التظاهرة، قال أحد المتظاهرين، "دوفيد فيلدمان"، إن النائبة إلهان عمر تكشف حقائق اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس.

وأكد أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، لا يعني مطلقا معاداة السامية.

وتابع قائلا: "توجيه تهمة معاداة السامية للأشخاص لا يضفي الشرعية لممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وننتظر من اليهود ساسة شجعان، مثل إلهان عمر".

ويستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنظمات اللوبي الإسرائيلية في أمريكا، وعلى رأسها لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، النائبة إلهان، منذ أن انتقدت دور اللجنة في التأثير على سياسات الإدارة في واشنطن.

وتتهم هذه الجهات النائبة بمعاداة السامية، الأمر الذي تنفيه إلهان بشدة.

وكان آخر هجوم لـ"ترامب" على إلهان في أبريل/ نيسان الماضي، عندما نشر مقطع فيديو لها وهي تلقي كلمة عن معاملة المسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وأرفقها بصور لمركز التجارة العالمي وهو يحترق، وعقب على الفيديو بتعليق: "لن ننسى أبدا".

وأظهر ترامب النائبة الديمقراطية في ذلك المقطع وكأنها تستهين بتلك الهجمات.