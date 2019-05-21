اشتية: مؤامرات ومبادرات مشبوهة تحاك لتصفية قضيتنا

وطن: قال رئيس الوزراء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن مؤامرات ومبادرات مشبوهة تحاك لتصفية القضية الفلسطينية، في إشارة إلى المؤتمر الاقتصادي الذي ستعقده الإدارة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية في مكتبه برام الله وفدا من الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين برئاسة رئيسها اللواء صلاح شديد.

وبحسب بيان لمكتب اشتية، فإنه وضع الوفد في صورة الأوضاع السياسية والمالية الصعبة، إضافة الى المؤامرات والمبادرات المشبوهة التي تحاك لتصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية.