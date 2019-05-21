بعد سنوات من الرفض.. الاحتلال يسمح بدخول مدرعات مصفحة للأجهزة الأمنية

وطن: بعد سنوات من رفض الاحتلال، استلمت السلطة الفلسطينية لأول مرة مركبات مصفحة بتمويل أوروبي.

المدرعات التي بلغ عددها عشرة، تم تسلمها من جهة الأردن، وسيتم نقلها إلى الأجهزة الأمنية وسيكون مقرها في مدنية نابلس.

في السنوات الأخيرة، رفضت دولة الاحتلال مرارًا مطالب السماح للسلطة الفلسطينية بإدخال العربات المدرعة إلى الأراضي الفلسطينينية.

وبحسب موقع 4040 العبري، فإن وصول المركبات إلى مدينة نابلس أثار نقمة المستوطنين في المنطقة، حيث اعترض يوسي داغان، رئيس ما يسمى بـ"المجلس الإقليمي" لمستوطنات نابلس، الذي اعتبر في مقابلة له مع الموقع، أن موافقة الاحتلال على تسيلم المدرعات "يشكل خطراً على حياة كلٍ من جنود الجيش الإسرائيلي وحياة المستوطنين فيها". مدعياً أن العديد من المستوطنين قتلوا في السابق على يد أفراد من الأجهزة الأمنية.

هذا ونقلت تقارير إعلامية محلية، أن المركبات المصفحة، استخدمتها الأجهزة الأمنية قبل أيام، في فض حالة الشجار الأخيرة التي وقعت بين عائلتين في مدنية الخليل.